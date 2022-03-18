В Челябинске осудят мужчину, который пытался сдать в пункт приема металла пистолет-пулемет Шпагина

В Челябинске предстанет перед судом местный жителей, обвиняемый в незаконном хранении оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия обвиняемый совместно с неустановленным лицом нашел и хранил пистолет-пулемет Шпагина образца 1940 года с основной частью огнестрельного оружия.

Мужчина попытался сдать оружие в пункт приема металла, но его задержали сотрудники полиции.