18 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинске осудят мужчину, который пытался сдать в пункт приема металла пистолет-пулемет Шпагина

В Челябинске предстанет перед судом местный жителей, обвиняемый в незаконном хранении оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия обвиняемый совместно с неустановленным лицом нашел и хранил пистолет-пулемет Шпагина образца 1940 года с основной частью огнестрельного оружия.

Мужчина попытался сдать оружие в пункт приема металла, но его задержали сотрудники полиции.

Теги: оружие, суд,



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