В суде приступили к рассмотрению дела о хищении 353 миллионов при строительстве пермского зоопарка

В Ленинском районном суде Перми сегодня приступили к рассмотрению уголовного дела о хищении 353 млн руб. при строительстве зоопарка, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело было возбуждено в отношении бывшего директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского и его подчиненного Виталия Габова.

Им предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в составе организованной группы).

Ранее сообщалось, что фигуранты изготовили фиктивные акты о приемке работ и справок об их стоимости. Фактически же работы не выполнялись. В рамках расследования уголовного дела были проведены сотни экспертиз, допрошено более 530 человек, выполнено не менее 50 обысков и выемок в 16 регионах России.

Компания "СТУЗ" получила контракт от субподрядчика 1,44 млрд руб. В итоге часть денежных средств, в размере более 353 млн руб., была похищена.

Напомним, ранее Левинскому было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке. По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый также подписал акт о приемке выполненных работ, которые на деле не были исполнены. В результате компании необоснованно было перечислено свыше 52 млн руб. из федерального и регионального бюджета, а исполнение контракта не было завершено. Левинского освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в рамках дела о хищениях при строительстве зоопарка был осужден бывший куратор строительства Илья Козырев. Его приговорили к четырем годам лишения свободы и оштрафовали на 900 тыс. руб.