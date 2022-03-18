В ДНР заявили, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом

Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Я думаю, да", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о "развертывании зонтика" бесполетной зоны над Донбассом.

По словам Басурина, передавать ДНР комплексы ПВО не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо над Донбассом.

Напомним, Запад отказывает Киеву на просьбу ввести бесполетную зону над Украиной. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать войну США с РФ. Американский президент Джо Байден дал ясно понять, что американские военные ни в коем случае не будут воевать с Россией на Украине, подчеркнул он.