Председатель Совфеда в Когалыме побывала в музее и поприсутствовала при подписании "Лукойлом" соглашения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в компании уральского полпреда Владимира Якушева и главы "Лукойла" Вагита Алекперова посетила один из "якорных" городов нефтяной компании – Когалым. Прошло совещании о деятельности "Лукойла" в Югре, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Матвиенко отметила энергичное развитие округа и позитивные изменения, которые происходят в регионе, что является результатом труда жителей, работы региональной власти и эффективного взаимодействия с градообразующей компанией. По мнению Якушева, социально ориентированные компании есть во всех регионах УрФО.

"Меняются лица городов, появляются интересные места, где горожане с удовольствием проводят время. Это забота и о молодёжи, и подрастающем поколении", - заметил полпред.

Несмотря на непростой период, который переживает Россия, обстановка на предприятиях УрФО спокойная.

"На Урале и в Западной Сибири живут надёжные люди, которые умеют работать в любых условиях. И в нынешней ситуации мы найдём ответы на вопросы, которые перед нами стоят", - прокомментировал полпред, акцентировав внимание на том, что крайне важно сейчас помочь системообразующим предприятиям, особенно в части получения кредитов, ставки по которым готово субсидировать государство.

По итогам совещания между правительством Югры и нефтегазовым предприятием было подписано дополнительное Соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, продолжатся строительство и реконструкция социальной и инженерной инфраструктуры в Когалыме, будет обустроена лыжная трасса в Лангепасе. Появятся физкультурно-спортивные комплексы в Нижневартовском и Сургутском районах. Помощь получит Благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, продолжится проведение Конкурса социальных и культурных проектов.

Делегация посетила ряд социальных и культурных объектов, созданных при непосредственном участии нефтегазовой компании. В их числе – спортивно-культурный комплекс "Галактика" и новый теннисный центр с четырьмя кортами. Гости также побывали в культурно-выставочном центре Государственного Русского музея, где спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт выставке "Женщины в русском искусстве".