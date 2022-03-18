"Единоросс" предложил запретить на 10 лет возврат в РФ иностранным компаниям, если они не вернутся до 1 мая

Депутат Госдумы, "единоросс" Евгений Федоров предлагает запретить на десятилетний период возвращение в Россию тем иностранным компаниям, которые сейчас покинули страну и не вернутся до 1 мая текущего года. Соответствующее письмо он направил на имя министра экономического развития РФ.

"Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты", - цитирует письмо Федорова RT. Он не объясняет, почему выбрал именно 1 мая в качестве предельного срока.

Напомним, ранее Федоров предлагал конфисковать YouTube и Instagram.