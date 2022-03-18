18 Марта 2022
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McDonald’s в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Владельца франшизы "Макдоналдса" в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца

По подозрению в хищении в особо крупном размере на два месяца арестован бизнесмен Кайрат Боранбаев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу республики Казахстан.

Напомним, что Боранбаев является владельцем франчайзи "Макдоналдс" в 14 регионах России, в том числе и в Екатеринбурге. Конкретно ему принадлежат рестораны в ТЦ города, а также на улицах Малышева, Бебеля, Челюскинцев и Халтурина. Подозреваемый является президентом футбольного клуба "Кайрат", а также приходится сватом Дариге Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее казахские и российские СМИ сообщили о допросе и задержании в Алма-Ате 55-летнего бизнесмена.

Теги: Макдоналдс, Екатеринбург, арест, Боранбаев, хищение



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