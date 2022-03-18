18 Марта 2022
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Общество В России
счетчик (2019) | Фото: santeh.beregyteplo.ru

Кабмин рассмотрит введение рассрочки для платы за счетчики ЖКХ

Правительство планирует ввести для россиян рассрочку на установку счетчиков воды, тепла и электричества в квартирах, сообщают "Известия".

По данным издания, также кабмин намерен изменить порядок начисления штрафов за неуплату ЖКУ и за несвоевременную поверку счетчиков, срок действия которых закончился.

Кроме того, планируется выделить из федерального бюджета 269,2 миллиарда рублей на льготные ипотечные программы.

Меры поддержки населения и бизнеса должны принять до 28 марта.

Ранее сообщалось, что на социальную поддержку россиян, в том числе на борьбу с безработицей, кабмин России планирует направить 546 млрд руб. из федерального бюджета.

363 млрд пойдет на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет, а 173 млрд потратят на стимулирование рынка труда. Об этом говорится в рабочей версии плана правительства РФ по поддержке экономики в условиях санкций.

Теги: счетчики жкх, рассрочка



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