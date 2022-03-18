Конкретные меры поддержки стройиндустрии предложил председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев на заседании при губернаторе

Накануне на заседании оперативного штаба правительства Свердловской области по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций под председательством губернатора Куйвашева центральной темой стала поддержка строительной отрасли, которая в кризисные периоды традиционно выступает драйвером развития экономики.

Крупные застройщики региона выразили намерение исполнить в полном объеме и в срок свои обязательства не только перед покупателями жилья, но и по государственным контрактам, в рамках которых в регионе строятся объекты социальной инфраструктуры.

Кроме того, речь шла о мерах, которые позволят нивелировать риски банкротств предприятий стройиндустрии, сохранить рабочие места, обеспечить ресурсы для старта новых проектов и импортозамещения.

"Мы рассчитываем на льготные ставки по кредитам – как на покупку жилья гражданами, так и на проектное финансирование, а также на реконструкцию и строительство производственных предприятий", – озвучил предложения бизнеса председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, глава крупнейшего на Урале строительного холдинга «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Глава одного из крупнейших строительных холдингов Урала отметил, что важнейшим фактором эффективной работы для строительного бизнеса является сокращение сроков официальных процедур и возможность принимать оперативные решения для устранения препятствий к развитию территорий.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", речь идет о сокращении сроков согласования проектов планировок, разрешительной документации, а также подключения к сетям.

"Мы готовы самостоятельно выполнять работы по строительству сетей в счет платы за подключение – чтобы сократить сроки. Кроме того, мы предлагаем распространить практику изъятия земель под строительство школ и детских садов – по аналогии с алгоритмом изъятия, который уже применяется для строительства дорог. Это позволит нам обеспечивать развиваемые территории местами в современных учебных заведениях и закрывать существующий дефицит", - сказал Валерий Ананьев.

Он также отметил в числе актуальных мер поддержки стройкомплекса продление сроков действия разрешений на строительство, договоров аренды, градостроительных планов; а также фиксацию стоимости аренды земельных участков под строительство.

Предложения предпринимателей–членов СОСПП будут рассмотрены профильной рабочей группой для выработки механизмов их реализации.