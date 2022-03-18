18 Марта 2022
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Политика В России
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Закон о "15 годах тюрьмы за фейки" распространят на все госорганы, действующие за рубежом

"Единая Россия" во главе с Андреем Турчаком и Александром Хинштейном собирается внести поправки в свежий закон о фейках, который предполагает до 15 лет лишения свободы за распространение "недостоверной информации" о российских военных, действующих за рубежом.

"Мы предлагаем привлекать к ответственности за фейки (то есть публичное распространение заведомо ложной информации) не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее — исполнения ими указанных полномочий за пределами страны", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Годсумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он отметил, что норма коснется не только тех, кто участвует в "военной спецоперации на Укранине".

"Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно носят они погоны или нет — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и "чернухи". Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или — представительства Россотрудничества", - считает Хинштейн.

Сегодня поправки, как ожидается, обсудят на комитете ГД по госстроительству и законодательству, и – в случае положительного решения – вынесут на рассмотрение ГД на следующей неделе.

Теги: фейки, наказание, госорганы, единая россия, александр хинштейн



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