В свердловской полиции рассказали, как обеспечат безопасность на "крымских" митингах

Свердловская полиция разъяснила, как вести себя на массовых мероприятиях, которые пройдут в регионе в эту пятницу.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, сегодня, 18 марта, на территории Свердловской области в 37 муниципальных образованиях состоится 33 митинга, одна демонстрация и два флешмоба, посвященных восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По его данным, сотрудники полиции во взаимодействии с другими правоохранительными структурами предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка на запланированных мероприятиях.

Полковник Горелых обратился к свердловчанам с просьбой заблаговременно прибывать на место проведения акций, заранее ознакомиться с расположением парковок и рассчитать время движения на общественном транспорте.

"Прошу отнеситесь с пониманием к процедуре досмотра и иным мерам обеспечения безопасности, которые будут предпринимать представители МВД. Не приносите с собой колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пиротехнические изделия. Граждане в состоянии опьянения допущены на мероприятия не будут. Воздержитесь от использования квадрокоптеров. Во время и по окончании акций соблюдайте правопорядок, ведите себя корректно по отношению к другим зрителям.

В случае, если вы станете очевидцами какого-либо конфликта или заметите подозрительный предмет, сообщите об этом ближайшему сотруднику полиции или по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД области: 8 (343) 358-71-61. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на все поступающие сообщения", - заверил Валерий Горелых.