В свердловской полиции рассказали, как обеспечат безопасность на "крымских" митингах

18 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России Крым
полиция, полицейский (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловской полиции рассказали, как обеспечат безопасность на "крымских" митингах

Свердловская полиция разъяснила, как вести себя на массовых мероприятиях, которые пройдут в регионе в эту пятницу.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, сегодня, 18 марта, на территории Свердловской области в 37 муниципальных образованиях состоится 33 митинга, одна демонстрация и два флешмоба, посвященных восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По его данным, сотрудники полиции во взаимодействии с другими правоохранительными структурами предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка на запланированных мероприятиях.

Полковник Горелых обратился к свердловчанам с просьбой заблаговременно прибывать на место проведения акций, заранее ознакомиться с расположением парковок и рассчитать время движения на общественном транспорте.

митинг-концерт в поддержку Крыма Москва 7.03.14(2014)|Фото:Накануне.RU

"Прошу отнеситесь с пониманием к процедуре досмотра и иным мерам обеспечения безопасности, которые будут предпринимать представители МВД. Не приносите с собой колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пиротехнические изделия. Граждане в состоянии опьянения допущены на мероприятия не будут. Воздержитесь от использования квадрокоптеров. Во время и по окончании акций соблюдайте правопорядок, ведите себя корректно по отношению к другим зрителям.

В случае, если вы станете очевидцами какого-либо конфликта или заметите подозрительный предмет, сообщите об этом ближайшему сотруднику полиции или по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД области: 8 (343) 358-71-61. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на все поступающие сообщения", - заверил Валерий Горелых.

Теги: митинги, полиция, Крым, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети