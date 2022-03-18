СМИ: Россияне делают запасы презервативов

Россияне активно запасаются презервативами, отмечают участники рынка и аналитики. В одной из сетей аптек заявили о росте на 26% спроса в последние две недели, исследователи NielsenIQ говорят о росте в 11,4% в первую неделю марта, тогда как средний показатель за последний год – снижение продаж на 4%. Об увеличении продаж презервативов на 30% неофициально сообщил и менеджер в одном из крупнейших российских продовольственных ретейлеров, пишет РБК.