Россия вновь запросила срочное заседание ООН по боилабораториям США на Украине

Россия запросила новое экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объеденных Наций на тему военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, российской стороне удалось получить доступ к новым документам по ситуации. Заседание запрошено на 18 марта на 17:00 по мск.

Предыдущая срочная встреча, которую по данному вопросу созвала Москва, состоялась 11 марта, сообщает Regnum.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что США реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет. По его словам, российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы.

В ведомстве заявили, что лаборатории украинского министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили финансирование в объеме 32 млн долларов от США.