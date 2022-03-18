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Армия и ВПК За рубежом
Китайский истребитель пятого поколения &quot;Цзянь-20&quot; (2018) | Фото: http://news.ifeng.com

Новейшие истребители ВВС Китая и США впервые встретились над Восточно-Китайским морем

Китайские и американские истребители-невидимки впервые встретились друг с другом на близком расстоянии над Восточно-Китайским морем.
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Ещё в июне 2021 года китайская сторона сообщила, что J-20 последовательно выполнил такие важные задачи, как защита прав КНР в воздушном пространстве над островами Дяоюйдао (известными также под японским названием Сэнкаку) и штатное патрулирование опознавательной зоны ПВО в Восточно-Китайском море.

5 марта сюжет о патрульных вылетах J-20 над прибрежными районами Китая был показан по телевидению.

Китайские СМИ отмечают, что наиболее современные истребители используются здесь не только для противостояния ВВС Японии или тайваньских властей, а, в первую очередь, против американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

В последнее время новейшие машины ВВС США неоднократно были замечены на острове Гуам, на японском архипелаге Окинава, на других крупнейших японских островах, а также в Южной Корее.

Это, вероятно, свидетельство создания вокруг границ КНР дуги для нанесения скрытного удара при помощи большого количества самолётов-невидимок.

16 марта командующий ВВС Тихоокеанского командования США Кеннет Уилсбах сообщил, что американские истребители F-35 недавно столкнулись с китайскими истребителями J-20 на близком расстоянии, по меньшей мере один раз. Это заявление было сделано в ходе видеоконференции в Институте аэронавтики и астронавтики Митчелла Американской ассоциации военно-воздушных сил.

"Наш истребитель F-35 недавно установил относительно тесный контакт с J-20 в Восточно-Китайском море. Мы видели довольно профессиональный полёт. Еще слишком рано говорить, что они планируют использовать J-20. Возможно, он похож на многоцелевой F-35, а, возможно, он подобен F-22, который служит для борьбы за превосходство в воздухе. Пока слишком рано говорить точно", - отметил американский офицер.

Кроме того, его впечатлила способность китайцев к раннему обнаружению F-35, однако остаётся неясным — удалось китайским лётчикам засечь противника с помощью бортового радара J-20б или же это произошло благодаря данным материковой ПВО, поскольку дело, вероятно, происходило сравнительно недалеко от берега.

С другой стороны, ещё в 2013 г. сообщалось, что китайские радары способны обнаруживать F-22 на расстоянии нескольких сотен километров. Теперь получается, что и F-35 не является совсем уж невидимым для ВВС и ПВО НОАК. По крайней мере, возможность быстрого и незаметного удара по прибрежным районам КНР теперь под большим вопросом.

Теги: Китай, США, самолёты, истребители



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