Прокуратура уличила свердловское предприятие с сбросе неочищенных сточных вод в реку Исеть

АО "Предприятие Водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области" допустило пользование водным объектом и сброс неочищенных сточных вод в реку Исеть, при этом не имея разрешительных документов. Об итогах надзорных мероприятий Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Требования законодательства об охране окружающей среды и природопользовании были нарушены при эксплуатации сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в Арамиле. В связи с этим ведомство через суд обязало предприятие не только получить разрешительную документацию на сброс сточных вод, но и провести реконструкцию (строительство) городских очистных сооружений. Таким образом будет соблюдена нормативная степень очистки сточных вод, сбрасываемых а реку.

Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранной прокуратуры в полном объеме. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.