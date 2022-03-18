18 Марта 2022
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Общество Свердловская область
сброс вод, сточные воды (2019) | Фото: sputniksmi.ru

Прокуратура уличила свердловское предприятие с сбросе неочищенных сточных вод в реку Исеть

АО "Предприятие Водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области" допустило пользование водным объектом и сброс неочищенных сточных вод в реку Исеть, при этом не имея разрешительных документов. Об итогах надзорных мероприятий Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Требования законодательства об охране окружающей среды и природопользовании были нарушены при эксплуатации сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в Арамиле. В связи с этим ведомство через суд обязало предприятие не только получить разрешительную документацию на сброс сточных вод, но и провести реконструкцию (строительство) городских очистных сооружений. Таким образом будет соблюдена нормативная степень очистки сточных вод, сбрасываемых а реку.

Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранной прокуратуры в полном объеме. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.

Теги: Исеть, прокуратура, сточные воды



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