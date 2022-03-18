18 Марта 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
спецоперация, Украина, z, военная техника (2022) | Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Еще пять контрактников из Прикамья погибли во время спецоперации на Украине

Число прикамских контрактников, погибших во время спецоперации на Украине, достигло 10 человек, сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края.

Погибшие - Вячеслав Зуев, Михаил Сальников, Игорь Клюев, Артем Нечаев и Денис Мальцев. В администрации губернатора выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в ходе спецоперации на Украине четырех жителей Прикамья: уроженца Лысьвы Виталия Габтуллина и трех бойцов Пермского ОМОНа Дениса Соколова, Евгения Лодочникова и Антона Палкина, уроженца Чердынского городского округа Дмитрия Поздеева.

Они были представлены к Ордену Мужества посмертно.

Теги: спецоперация, контрактники, Украина



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