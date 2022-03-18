18 Марта 2022
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египет шарм-эль-шейх (2011) | Фото: Накануне.ru

Египет временно не будет штрафовать россиян за просрочку безвизового пребывания в стране

Египет временно отменяет штрафы для россиян за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"С учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов мне поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем попросила египетскую сторону о содействии", - сообщила глава ведомства в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Ростуризм помогает туроператорам решить вопрос с возвращением туристов домой.

Напомним, российские авиаперевозчики, в том числе и чартерные, были вынуждены отменить почти все заграничные рейсы – за границей им угрожает арест самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний. С введением санкций лизингодатели потребовали вернуть самолеты, российские перевозчики отказываются (многим будет не на чем летать), в этом их поддерживает государство.

Теги: египет, туристы, штраф, вывозные рейсы, ростуризм



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