На Южном Урале экс-главу района осудят за присвоение более 1 млн рублей

Бывшего главу Катав-Ивановского района будут судить за присвоение более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый издавал незаконные распоряжения о единоличном премировании, размер которого определял самостоятельно. В результате были начислены и выплачены денежные средства в размере свыше 1 млн рублей. Эти деньги были перечислены на расчетный счет обвиняемого.

Имущество обвиняемого стоимостью свыше 1,7 млн рублей арестовано.