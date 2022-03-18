18 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-главу района осудят за присвоение более 1 млн рублей

Бывшего главу Катав-Ивановского района будут судить за присвоение более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый издавал незаконные распоряжения о единоличном премировании, размер которого определял самостоятельно. В результате были начислены и выплачены денежные средства в размере свыше 1 млн рублей. Эти деньги были перечислены на расчетный счет обвиняемого.

Имущество обвиняемого стоимостью свыше 1,7 млн рублей арестовано.

Теги: глава, присвоение, суд,



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