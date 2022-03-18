Российские магазины стали отменять скидки и промоакции

Несколько российских торговых сетей с конца февраля отказались от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, пишет РБК.

В их числе - ретейлер X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"), а также сеть магазинов "Азбука вкуса" и "Верный".

В пресс-службе X5 Group пояснили, что большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети, что "хотят взять паузу, а потом вернуться с новым промопланом".

По словам источника РБК, промоакции отменили не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и российские производители. В основном, это те, кто зависит от импортного сырья.

Ранее в "Единой России" назвали спекулянтов виновниками роста цен на ряд основных товаров, таких как продукты питания, детские товары, медикаменты, стройматериалы и т.д. В партии заявили, что вместе с правительством прорабатывают вопрос регулирования (вероятно, государственного) цен на ряд товаров.

При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что правительство не будет прибегать к жесткому регулированию цен, чтобы избежать дефицита.