В свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за отказ от концерта Барских

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, как правильно подать заявление на отказ от концерта украинского певца Макса Барских.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, к ним поступают заявления от свердловчан, которым отказали в возврате денег за неоднократно перенесенный концерт Барских. Выступление должно было состояться еще в сентябре 2020 года, но несколько раз переносилось из-за ситуации с ковидом. Очередной датой проведения было названо 16 апреля 2022 года, но в конце прошлой недели певец из Херсона объявил об отмене своих концертов в России.

Несмотря на это, продавцы билетов анонсируют очередной перенос – на этот раз на сентябрь 2022 года. По данным Роспотребнадзора, на заявления об отказе от концерта с требованием вернуть деньги организаторы выступления – ООО "Ладошки Шоу" – отвечают отказом. В ведомстве советуют всем желающим отказаться от купленных билетов на концерт Макса направить заявление (скачать образец можно здесь) на адрес организатора концерта (620075, Екатеринбург, проспект Ленина, стр. 38а, помещ. 25) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (сделать опись вложений) либо лично отнести на указанный адрес.

"Заявление необходимо распечатать в двух экземплярах: один экземпляр вручается организатору, на втором ставится отметка о получении уполномоченным лицом организатора с указанием фамилии, должности, даты вручения, печать (штамп). В случае отказа организатора поставить отметку, необходимо присутствие свидетеля, который собственноручно указывает на втором экземпляре заявления: "Я (Ф.И.О.) подтверждаю, что заявление вручено … 2022 г". К заявлению необходимо приложить копию паспорта лица, оплатившего билеты и подписывающего заявление, распечатку электронного билета/оригинал билета (если заявление подается лично), либо его копию (в случае направления заявления по почте)", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало Накануне.RU, ранее певица из Екатеринбурга Монеточка приняла решение перенести свой тур по России из-за ситуации на Украине. Артистка заявила, что у нее не получится радовать публику на концертах.