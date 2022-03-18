Власти Челябинской области поддержат аграриев и будут бороться со спекулянтами

В Челябинской области нет дефицита продуктов. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер по итогам осмотра одного из распределительных центров крупной торговой сети, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я хочу заверить всех жителей Челябинский области, что у нас достаточно товарных запасов по всей номенклатуре, в первую очередь, я говорю, о продуктах питания и товарах первой необходимости, которые мы привыкли покупать в магазинах. Здесь, в распределительном центре, мы с вами посмотрели, что полки полные, как это было два месяца назад", - подчеркнул глава региона.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказал, что поставщики справляются с повышенной нагрузкой. Аналогичная ситуация наблюдалась в период пандемии и ее преодолели.

"Считаю, что это больше психологический момент. На самом деле никаких опасений здесь быть не должно, и когда ажиотажный спрос мы преодолеем, всем станет это ясно. Самое обидное, что та продукция, которая была закуплена впрок, в большей части потом оказывается на свалках, ее не потребляют. Если говорить про сахар, то многие набрали впрок, потом этот сахар не съедят, и он просто будет засохший, спрессовавшийся и никому не нужный. Очень бы хотелось, чтобы люди успокоились и жили в обычном режиме", - отметил министр.

Исполняющая обязанности директора распределительного центра в Челябинске Алена Амбалова подтвердила, что запасов в их центре достаточно, поставки приходят бесперебойно.

"Нет поводов для беспокойства. Продукты поступают ежедневно, вчера 60 тонн сахара, сегодня 64 тонны, ежедневно поступает гречка по 18 тонн, сегодня ожидаем поставку риса. До конца месяца приходы расписаны. Не о чем беспокоиться. Мы же волну ковида пережили в 2020 году, справились за три недели, сейчас тоже сбоев никаких не наблюдается. Все, что касается социально значимых товаров, они все находятся в России, соответственно ни один поставщик не отказался, все работают, все наращивают свои мощности. Проблем нет", - рассказала она.

В последнее время южноуральцы жалуются на отсутствие сахара в магазинах, но к этому, по словам экспертов, привел не дефицит продукта, а ажиотажный спрос на него.

"По сахару за последние две недели оборачиваемость увеличилась в два раза. Это значит, что в магазин он поступает и раскупается. Поставщики сахара в России не снизили, а увеличили производство. Расфасовки тоже работают в полную мощность. Сахар поступает, и тот ажиотажный спрос, которые мы последние две недели наблюдали, это фактически приобретение дополнительно объёмов. Мы видим, что некоторые домохозяйства уже на несколько месяцев вперед закупили сахара. Ничего хорошего в этом нет, но наши производители с этими объёмами, безусловно, справятся. Я хотел бы обратиться ко всем жителям, что не нужно делать излишние запасы, сахар был, есть и будет, как и вся необходимая номенклатура товаров", - заявил Алексей Текслер.

Кобылин напомнил, что производство в стране полностью обеспечивает потребность всех регионов. "Понятно, что сахар в Челябинской области это не профильная продукция, у нас здесь он не производится, но все сахарные заводы и логистические цепочки всегда были выстроены так, чтобы нам этой позиции хватало с лихвой. Поэтому сейчас даже с учетом того, что мы иногда не видим на полке в магазине этой продукции, это говорит только о том, что эту продукцию не успели выложить. Это не основание для того, чтобы паниковать и набирать впрок. Чем быстрее мы успокоимся, тем быстрее цены будут нормализованы. Тем более, что сахар — это биржевой товар и, если спроса на него не будет, то ценник упадет", - считает министр.

Ежедневно только с этого распределительного центра в магазины отправляют 36 - 40 тонн сахара. "Либо это психология человека, что они покупают впрок и опустошают полки, либо для какой-то спекулятивной цели. Они сахар реализуют в мелкой рознице", - добавила Алена Амбалова.

Алексей Текслер рассказал, что договорился с торговыми сетями о том, что на всю необходимую группу товаров первого спроса будет минимальная наценка 5%. Это позволит сдерживать цены. Будут в регионе бороться и с перекупщиками.

"Я буквально вчера встречался с прокурора области, руководителем МВД, говорил с руководством ФАС. Со следующей недели мы начнём совместные рейды и будем разбираться с перекупщиками. ФАС проводит анализ по всей цепочки поставок, где происходят какие-то ценовые сговоры или какие-то проблемы, связанные с необоснованным ростом цен. Будем активно с этим бороться", - подчеркнул глава региона.

В Челябинской области организован ежедневный мониторинг цен на продукты, лекарства, строительные материалы. Алексей Текслер рассказал, что власти региона будут поддерживать весь необходимый объем запасов. Проводится работа с торговыми сетями, распределительными центрами. Все понимают свою ответственность.

"Мы в регионе производим широкую группу различных продуктов питания. Мы себя обеспечиваем по всей основной номенклатуре. Это хлеб, крупы, колбасы, мясо, яйцо. Мы не только себя обеспечиваем, но торгуем во всех регионах Российской Федерации по большинству номенклатуры. Поэтому здесь проблем нет. Мы в разы за последние годы увеличили производство овощей закрытого грунта, уже посевная прошла в наших теплицах. Мы готовимся к посевной в регионе. Необходимый объём средств помощи нашим аграриям тоже выделим. Более того, выделяем дополнительную помощь порядка 70 млн рублей хлебопекам для того, чтобы не было вопросов по росту цены. Федеральное правительство запретило экспорт сахара и зерна. Поэтому все меры необходимые для того, чтобы обеспечить все необходимые нужды наших жителей, принимаются. Все вопросы импортозамещения параллельно тоже будут разбираться, отрабатываются новые логистические цепочки поставок товаров, в том числе из Азии, поэтому работа делается большая. Уверен, что уже в ближайшее время даже какие-то разговоры про ажиотаж и возможный дефицит уйдут, потому что все увидят, что этого де-факто не происходит", - подчеркнул губернатор.