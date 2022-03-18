Из Росгвардии уволился замдиректора Роман Гаврилов

Из Росгвардии уволился заместитель директора – главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Роман Гаврилов.

"Неделю назад, 9 марта, Гаврилов подал рапорт об увольнении", - написал в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Увольнение произошло на фоне появления информации в крупных телеграм-каналах о возможном расследовании хищения средств, выделенных на обеспечение войск, в том числе подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, горюче-смазочными материалами и продуктами питания.