18 Марта 2022
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Армия и ВПК В России Москва
Роман Гаврилов (2022) | Фото: rosguard.gov.ru

Из Росгвардии уволился замдиректора Роман Гаврилов

Из Росгвардии уволился заместитель директора – главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Роман Гаврилов.

"Неделю назад, 9 марта, Гаврилов подал рапорт об увольнении", - написал в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Увольнение произошло на фоне появления информации в крупных телеграм-каналах о возможном расследовании хищения средств, выделенных на обеспечение войск, в том числе подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, горюче-смазочными материалами и продуктами питания.

Теги: Роман Гаврилов, Александр Хинштейн, Росгвардия



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