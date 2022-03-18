СМИ: Мобильный оператор Tele2 может провести ребрендинг

Мобильный оператор Tele2 может провести ребрендинг. Компания контролируется российским госхолдингом "Ростелеком", а название бренда принадлежит шведской Tele2 AB, которая стояла у истоков создания оператора. Шведы отказываются продлить соглашение на использование названия в России, оно истечет через год. Поэтому уже сейчас оператор зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия "Т2", "T-plus", "t2you", пишет "Коммерсант".

Аналитики считают, что сейчас можно ожидать волны переименований в компаниях, которые арендуют бренды у западных партнеров.

В самой Tele2 заявили, что "любые рассуждения о смене товарного знака — это спекуляции на фоне текущих событий и фейк".