Япония ввела новые санкции, под которые попали Захарова и "Рособоронэкспорт"

Правительство Японии расширило список российских частных лиц и компаний, в отношении которых вводятся санкции.

Новые ограничительные меры затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций, следует из заявления МИД страны.

Под санкции попали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и восемь заместителей министра обороны РФ, пишет Regnum.

Среди компаний в списке санкций значатся три входящих в Ростех структуры — "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России" и Объединенная авиастроительная корпорация, а также "Уралвагонзавод" и "Роснефть-Аэро".

Ранее в японский санкционный список попали 17 граждан России, в том числе основатель "Реновы" Виктор Вексельберг, пять родственников бизнесмена Юрия Ковальчука, которого называют близким к российскому президенту человеком. Остальная часть японского списка – депутаты Госдумы от КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Алексей Куринный, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев. Все они выступали за признание независимости ЛНР и ДНР, а также выступили за проведение военной операции РФ на Украине.

Санкционные меры предусматривают замораживание активов этих людей на территории страны и запрет на проведение с ними финансовых сделок.