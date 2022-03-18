18 Марта 2022
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Аэропорт Симферополя. (2021) | Фото: Накануне.RU

Режим "закрытого неба" продлен на юге России до 26 марта

Режим "закрытого неба", введенный в связи с военной спецоперацией РФ на Украине, продлен на юге России до 26 марта, передает РБК со ссылкой на холдинг "Аэродинамика", управляющий аэропортами Сочи и Краснодара.

Ограничения были введены в день начала военной операции РФ на Украине (24 февраля) и изначально действовали до утра 2 марта. Под запрет попали полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Сообщалось о задержках и отмене сотен рейсов.

Теги: закрытое небо, ограничение, полеты, аэропорт, военная операция



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