Жители Екатеринбурга больше всех в России поддерживают отмену масок

Жители Екатеринбурга больше других жителей России поддерживают отмену масочного режима. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводился с 15 по 17 марта во всех округах страны среди экономически активного населения старше 18 лет. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), отмену масочного режима чаще всего одобряют в Екатеринбурге, Волгограде и Омске (по 72% опрошенных). Реже всего это поддерживают в Красноярске (68%). Продолжать носить маски во всех общественных местах (даже после снятия всех запретов) чаще всего планируют в Красноярске и Казани (по 12%), Новосибирске и Уфе (по 11%).

Кроме этого, 14% опрошенных из Екатеринбурга не согласны с отменой масок, а еще 14% затруднились дать однозначный ответ. 18% горожан заявили, что будут продолжать носить маски в общественных местах и после их отмены. А 62% жителей Екатеринбурга сказали, что не будут этого делать.

Напомним, 10 марта в Свердловской области были отменены практически все COVID-ограничения.

"Ситуация с заболеваемостью позволяет нам пойти на такой шаг. Если она и дальше будет снижаться, мы подумаем и над отменой масок", - заявлял губернатор Евгений Куйвашев.