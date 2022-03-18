На российский рынок выйдет турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken
В Россию готовится выйти турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken.
Собственники бизнеса провели первые переговоры с российскими торговыми центрами.
Как сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, если стороны придут к соглашению, то уже через месяц новый бренд откроет до 10 собственных точек по продаже фастфуда. В плане развития есть также сеть франчайзи в 500–600 заведений.
Российские ТЦ готовы предоставить Chitir Chicken площади McDonald’s — арендодатели начинают переговоры о расторжении контрактов, если в ближайшее время американская сеть ресторанов не начнет работу.
Как отметил Шакиров, как только торговые центры найдут альтернативные иностранные бренды одежды, они начнут разрывать договоры аренды с другими компаниями, которые остановили развитие в России, пишут "Известия".