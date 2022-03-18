План кабмина: на соцподдержку россиян направят почти 550 млрд

На социальную поддержку россиян, в том числе на борьбу с безработицей, кабмин России планирует направить 546 млрд руб. из федерального бюджета.

363 млрд пойдет на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет, а 173 млрд потратят на стимулирование рынка труда. Об этом говорится в рабочей версии плана правительства РФ по поддержке экономики в условиях санкций.

Минэкономразвития также рассматривает вопрос о продлении льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса при условии сохранения занятости, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке кабмина.

По словам экспертов, рост безработицы в 2022 году вряд ли превысит пандемийные уровни.

Как сообщалось ранее, российские власти подготовили первые меры для стабилизации ситуации с занятостью граждан в условиях санкций Запада и ухода с рынка РФ иностранных компаний.

Так, ранее в блок "Поддержка рынка труда" проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления попали пять инструментов общей стоимостью 160 млрд руб.