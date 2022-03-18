Миллиардер Мельниченко оспорит санкции Запада

Российский миллиардер Андрей Мельниченко оспорит санкции Запада в суде.

Об этом пишет известно Forbes. Бизнесмен попал под ограничения Евросоюза и Великобритании якобы из-за близости к властям России. Мельниченко с этим не согласен и намерен оспорить решение.

Также миллиардер планирует опротестовать задержание своей суперъхяты.

Напомним, одной из причин введения санкции против бизнесмена стало участие миллиардера во встрече с президентом России Владимиром Путинным после начала спецоперации России на Украине, где обсуждалось влияние санкций на российскую экономику. Санкции подразумевают заморозку активов и счетов, запрет поставок товаров и услуг.