18 Марта 2022
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Общество В России
яхта, Андрей Мельниченко (2017) | Фото:thesun.co.uk

Миллиардер Мельниченко оспорит санкции Запада

Российский миллиардер Андрей Мельниченко оспорит санкции Запада в суде.

Об этом пишет известно Forbes. Бизнесмен попал под ограничения Евросоюза и Великобритании якобы из-за близости к властям России. Мельниченко с этим не согласен и намерен оспорить решение.

Также миллиардер планирует опротестовать задержание своей суперъхяты.

Напомним, одной из причин введения санкции против бизнесмена стало участие миллиардера во встрече с президентом России Владимиром Путинным после начала спецоперации России на Украине, где обсуждалось влияние санкций на российскую экономику. Санкции подразумевают заморозку активов и счетов, запрет поставок товаров и услуг.

Теги: Мельниченко, миллиардер



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