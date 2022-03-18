ЦМАКП: реальные доходы россиян упадут на 7%

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил оценки социальных параметров макропрогноза.

О них следует из доклада "Адаптация к условиям санкций". По словам экспертов, влияние ограничительных мер в настоящее время только нарастает, поэтому основная цель прогноза – "уловить взаимосвязь формирующихся тенденций и рисков, а не угадать конкретные количественные параметры".

В ЦМАКПе омтечабт, что о структуре экономики "по ту сторону зоны бифуркации" – т. е. о ее параметрах в условиях неопределенности, говорить нельзя в принципе.

Разработанная модель строится на экстремально жестких предпосылках – хотя они в данном случае наиболее приближены к реальности – сценарий отмены или смягчения санкций не рассматривается в принципе.

Согласно прогнозу, предполагается постепенная адаптация экономики России путем перестройки географии внешнеторгового оборота в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, пишут "Ведомости".

Как отмечается в докладе, Россию ждут рост безработицы и инфляции. А падение реальных доходов ожидается на уровне в 7%.

Напомним, российские власти подготовили первые меры для стабилизации ситуации с занятостью граждан в условиях санкций Запада и ухода с рынка РФ иностранных компаний.

Так, в блок "Поддержка рынка труда" проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления попали пять инструментов общей стоимостью 160 млрд руб.