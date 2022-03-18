Стало известно о получении купонов в долларах некоторыми держателями евробондов России

Ряд держателей российских еврооблигаций уже получили купонные выплаты.

Это говорит о том, что РФ пока избежала дефолта. Купоны были выплачены в долларах, сообщает Reuters со ссылкой на два источника на рынке.

Банком-корреспондентом, который Россия использовала для отправки платежа, выступил JPMorgan Chase. Он в свою очередь обработал средства, предназначенные для выплаты процентов по долларовым облигациям, выпущенным правительством России, и отправил их в Citigroup, который выступал в качестве платежного агента по евробондам, сообщает Bloomberg.

JPMorgan отправил средства Citigroup после того, как запросил и получил необходимые разрешения от властей США.

Таким образом, старт выплат по евробондам добавил рынку оптимизма и надежд на то, что они могут быть погашены полностью.

Напомним, Минфин России осуществил выплаты купонного дохода по евробондам со сроком погашения в 2023 году на сумму $117,2 млн. После заморозки валютных счетов ЦБ и Правительства РФ вероятным шагом была выплата по евробондам в рублях, однако на Западе угрожали в таком случае установить долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт". И такого развития событий удалось избежать.