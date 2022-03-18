СМИ: командир костромского полка ВДВ погиб в операции на Украине

В ходе выполнения задач по спецоперации, проводимой Россией на Украине, погиб командир костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев, сообщает телеканал "ГТРК Кострома".

Также погибли еще четверо костромичан: капитан Алексей Никитин, ефрейтор Юрий Дегтярев, сержант Сергей Лебедев и сержант Александр Лимонов.

Как отмечает телеканал, губернатор региона Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших воинов. Их семьям окажут поддержку.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Чердынского городского округа Дмитрий Поздеев.