СМИ: командир костромского полка ВДВ погиб в операции на Украине
В ходе выполнения задач по спецоперации, проводимой Россией на Украине, погиб командир костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев, сообщает телеканал "ГТРК Кострома".
Также погибли еще четверо костромичан: капитан Алексей Никитин, ефрейтор Юрий Дегтярев, сержант Сергей Лебедев и сержант Александр Лимонов.
Как отмечает телеканал, губернатор региона Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших воинов. Их семьям окажут поддержку.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Чердынского городского округа Дмитрий Поздеев.