18 Марта 2022
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спецоперация, Украина, z, военная техника (2022) | Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

СМИ: командир костромского полка ВДВ погиб в операции на Украине

В ходе выполнения задач по спецоперации, проводимой Россией на Украине, погиб командир костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев, сообщает телеканал "ГТРК Кострома".

Также погибли еще четверо костромичан: капитан Алексей Никитин, ефрейтор Юрий Дегтярев, сержант Сергей Лебедев и сержант Александр Лимонов.

Как отмечает телеканал, губернатор региона Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших воинов. Их семьям окажут поддержку.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Чердынского городского округа Дмитрий Поздеев.

Теги: спецоперация, Украина



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