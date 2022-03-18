СК завел дело против ведущего с Украины за призыв к убийству россиян

Следственный комитет России инициировал уголовное дело, фигурантом которого стал украинский телеведущий Фахрудина Шарафмала.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в прямом эфире он призвал убивать россиян, включая детей. Таким образом, как считает СКР, Шарафмал публично одобрил преступления, установленные приговором Международного военного трибунала. Ему грозит пять лет лишения свободы.

"При этом он обосновал свои призывы идеологией нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, изображение которого продемонстрировал в эфире", — отмечает СКР.

Ранее компании Meta Марка Цукерберга разрешила пользователям, проживающим на постсоветском пространстве, хейтить в Facebook и Instagram российских военных, участвующих в военной операции на Украине, и власти РФ. В частности, предположительно, вводится исключение в запрет на призывы к убийству и уничтожению людей.