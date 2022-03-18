18 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
(2004) |

Власти США будут платить за сведения о связанных с коррупцией в России активах

В США готовы выплатить до $5 млн за сведения, позволяющие выявить в стране активы, якобы связанные с коррупцией в ряде государств, в том числе России.

Как следует из сообщения Министерства юстиции США, данная программа направлена на "борьбу с коррупцией во властных структурах других стран и на содействие усилиям США по выявлению и возвращению украденных активов, конфискацию доходов от коррупции".

Отмечается, что Минюст США, ФБР и другие правоохранительные органы страны добиваются получения информации, которая бы позволила изъять, заблокировать, конфисковать или вернуть активы, связанные с коррупцией с участием российских властей. Речь, в частности, идет о средствах, которые находятся на счетах в банках США, на территории страны или под контролем американцев, сообщает ТАСС.

Теги: США, коррупция, российские активы



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