ЦБ РФ: банки должны усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте

Центробанк России рекомендовал кредитным учреждениям усилить контроль за операциями клиентов, которые могут проводиться для обхода специальных экономических мер, принятых указами главы государства Владимира Путина, кабмином и регулятором после введения новых ограничительных мер против России.

О рекомендациях говорится в письме, которое банкам направил зампред ЦБ России Юрий Исаев. РЕгулятор также просит банки отслеживать нехарактерные покупки товаров, которые могут совершаться для их перепродажи.

Применяемые банками меры не затрагивают интересы добросовестных клиентов кредитных организаций, сообщает РБК.

В рекомендациях идет речь о необходимости обращать внимание на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности; расходы инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой.