Байден о Путине: "Смертоносный диктатор и чистейший бандит"

Американский президент Джо Байден вновь высказался о российском лидере.

На этот раз он назвал его "смертоносным диктатором" и "чистейшим бандитом", который "ведет аморальную войну против народа Украины". Такое заявление глава Белого дома сделал во время выступления на ежегодном обеде друзей Ирландии в Капитолии, сообщает NBC News.

"Я думаю, мы находимся в настоящей борьбе между автократиями и демократиями", — отметил президент США.

Напомним, 16 марта Байден сообщил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником".

В Кремле назвали недопустимой и непростительной риторику американского лидера Джо Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что от бомб США погибли сотни тысяч людей во всем мире.