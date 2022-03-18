18 Марта 2022
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Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: Мария Захарова

Байден о Путине: "Смертоносный диктатор и чистейший бандит"

Американский президент Джо Байден вновь высказался о российском лидере.

На этот раз он назвал его "смертоносным диктатором" и "чистейшим бандитом", который "ведет аморальную войну против народа Украины". Такое заявление глава Белого дома сделал во время выступления на ежегодном обеде друзей Ирландии в Капитолии, сообщает NBC News.

"Я думаю, мы находимся в настоящей борьбе между автократиями и демократиями", — отметил президент США.

Напомним, 16 марта Байден сообщил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником".

В Кремле назвали недопустимой и непростительной риторику американского лидера Джо Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что от бомб США погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Теги: Байден, Путин



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