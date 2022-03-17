Константин Эрнст уходит из совета директоров МТС

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст покидает состав совета директоров ПАО "МТС". Об этом сообщает пресс-служба компании, добавляя, что решение об уходе вступает в силу с 17 марта.

"Константин Эрнст оповестил компанию о своем уходе со своего поста директора в совете директоров МТС, решение вступает в силу 17 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, что Эрнст был избран в СД МТС в июне 2020 года. Позднее, после начала спецоперации на Украине, Евросоюз ввел санкции в отношении ряда российских граждан, в числе которых оказался и директор Первого канала. Санкции против Эрнста также ввела и Великобритания.