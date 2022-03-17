18 Марта 2022
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Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

В Америке поддерживают переговоры о прекращении огня на Украине

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США поддерживают переговоры о прекращении огня на Украине и урегулирования ситуации в стране. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg TV, сообщают РИА Новости. А Америке также надеются на результативное завершение диалога и обеспокоены тем, что при ведении переговоров конфликт на Украине не стихает.

Кирби также заявил, что США видит от русских полную приверженность спецоперации. По его словам, Россия говорит о договорном решении, однако "продолжают добиваться преимущества военными средствами". При этом у президента Владимира Путина, говорит Кирби, все еще остается возможность мирного договорного решения конфликта.

Напомним, что глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прекращения огня на Украине необходимо парафирование на уровне МИД договора, вырабатываемого в ходе проходящих переговоров Киева и Москвы. По его убеждениям, Россия не пойдет на прекращение или остановку спецоперации, пока данные действия не будут выполнены.

Он также добавил, что ООН ни одной войны не остановила и сейчас от нее тоже мало что зависит. Подобное может остановить только Россия и Украина, договорившись и подписав договор. Единственное, что может сделать Америка в данном случае - это "дать команду руководству Украины прекратить" военные действия.

Теги: Америка, США, переговоры, Украина, прекращение огня



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