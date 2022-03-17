17 Марта 2022
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Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

Великобритания временно прекращает обмен налоговой информацией с РФ

Великобритания решила приостановить обмен налоговой информацией с правительством России и Белоруссией. Об этом говорится в сообщении британского Казначейства. 

Данное решение означает, что теперь страны не будут получать какую-либо информацию, касающуюся соглашений Великобритании об обмене информацией, среди которых "Обмен информацией по запросу" (EoIR), "Единый стандарт отчетности" (CRS) и "Обмен страновыми отчетами" (CBCR). Напомним, что благодаря обмену странам удавалось избежать двойного налогообложения. Теперь же в Россию не будет поступать информация из Великобритании, способна привести к увеличению налоговых льгот или доходов для РФ.

В сообщении также приводятся слова финансового секретаря Казначейства Люси Фрейзера, утверждающего, что при стремлении оказать решающее экономическое давление на РФ, "было бы неправильно продолжать обмен налоговой информацией с Россией и Беларусью".

Напомним, Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов и чиновников, в частности, против бывших владельцев ТНК-ВР Петра АвенаМихаила Фридмана и Германа Хана, а позднее и против свердловских депутатов, большая часть из которых состоит в партии "Единая Россия".

Теги: Великобритания, обмен, налоговая информация, Белоруссия



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