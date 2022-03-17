Nurminen Logistics приостанавливает работу в офисах России

Nurminen Logistics - ведущий железнодорожный оператор на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией, временно закрывает офисы ы России. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Из-за проводимой спецоперации на Украине приостанавливаются и экспортно-импортные перевозки ООО "Нурминен" в РФ. При этом контейнерные поезда из Китая будут по-прежнему обслуживаться финским филиалом Nurminen Logistics без каких-либо изменений

Ранее сообщалось, что OBI закрывает свои магазины товаров для дома в России. Утверждалось, что решение компании связано с событиями на Украине. Как сообщало Накануне.RU, в начале марта в Екатеринбурге прекратили свою работу магазины шведской компании IKEA. Перед самым закрытием они работали "до последнего клиента".