Лукашенко рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прекращения огня на Украине необходимо парафирование на уровне МИД договора, вырабатываемого в ходе проходящих переговоров Киева и Москвы. Об этом президент заявил японскому телеканалу TBS, передает Sputnik Беларусь. По его убеждениям, Россия не пойдет на прекращение или остановку спецоперации, пока данные действия не будут выполнены.

Он также добавил, что ООН ни одной войны не остановила и сейчас от нее тоже мало что зависит. Подобное может остановить только Россия и Украина, договорившись и подписав договор. Единственное, что может сделать Америка в данном случае - это "дать команду руководству Украины прекратить" военные действия.

"Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие, они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы - Россия и Украина. Или Америка. Возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Такая ситуация больше не будет. Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное - мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора", - отметил белорусский президент.

Ранее Лукашенко также заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию против Белоруссии, Минск ответит. По его словам, Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора. Лукашенко считает, что если Киев не подпишет договор с Москвой, потом придется подписать акт о капитуляции.