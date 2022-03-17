Россия осталась без Xerox. Компания приостановила поставки в РФ

Американская компания печатного оборудования Xerox приняла решение приостановить поставки на территорию РФ. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

По сообщению Xerox, поставка была приостановлена после начала спецоперации на Украине и сейчас компания "соблюдает все соответствующие правительственные санкции".

При этом в пресс-службе добавили, что в России и Украине компанию представляют разные юридические лица. В поддержку сотрудников последней Xerox сделала дополнительные взносы гуманитарным организациям.