17 Марта 2022
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Россия осталась без Xerox. Компания приостановила поставки в РФ

Американская компания печатного оборудования Xerox приняла решение приостановить поставки на территорию РФ. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

По сообщению Xerox, поставка была приостановлена после начала спецоперации на Украине и сейчас компания "соблюдает все соответствующие правительственные санкции".

При этом в пресс-службе добавили, что в России и Украине компанию представляют разные юридические лица. В поддержку сотрудников последней Xerox сделала дополнительные взносы гуманитарным организациям.

Теги: Xerox, поставки, спецоперация, гранты



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