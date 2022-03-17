17 Марта 2022
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Росгвардия отразила атаку на Каховскую ГЭС

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Политика В бывшем СССР Украина
Приднестровье, Украина, Крым, Россия, Одесса, Херсон, Николаев (2014) | Фото: &quot;Яндекс-карты&quot;

Со здания Херсонской ОГА демонтировали украинский герб

Со здания Херсонской ОГА демонтировали украинский герб и сняли флаг, написал замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, который заверил, что эти символы в сердце у херсонцев.

Военкор Семен Пегов пишет, что ситуация в Херсоне начинает стабилизироваться. Часть полиции возобновила работу, несмотря на угрозы со стороны местных радикалов. На днях была локализована деятельность ДРГ из числа националистов, которые готовили вооруженные провокации в городе. А народ после первого испуга начал активнее поддерживать российские войска в борьбе с нацистами. Также он отмечает, что на административных зданиях стали появляться флаги России.

Херсон стал первым крупным городом, который российские военные взяли под полный контроль еще 2 марта.

Официально власти в городе прежние, но на днях был создан Комитет спасения за мир и порядок, который выступил за дружбу и тесное сотрудничество с Россией. В него вошли местные политики и общественные деятели, в частности бывший мэр Херсона Владимир Сальдо.

Теги: Украина, Херсон



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