Российско-европейский проект "ЭкзоМарс" по поиску жизни на Марсе приостановлен - ESA

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о приостановке работы с Роскосмосом по совместному проекту "ЭкзоМарс" (ExoMars). Решение принял правящий совет ESA, говорится в сообщении агентства. Причиной стало присоединение ESA к санкциям, введенным в отношении РФ.

В заявлении отмечается, что старт миссии в 2022 году невозможен. ESA намерено самостоятельно искать варианты для реализации проекта.

Также агентство указывает, что после решения Роскосмоса вывезти свой персонал с европейского космодрома во Французской Гвиане, все миссии, связанные с запуском корабля "Союз", были приостановлены. Пострадали четыре проекта, ожидавших запуска: Galileo M10, Galileo M11, Euclid и EarthCare. Поэтому ESA начало поиск альтернативных вариантов запуска, в том числе ускорение работ по созданию европейской ракеты-носителя Ariane 6.

Решение об очередном переносе старта к красной планете миссии "ЭкзоМарс", целью которой является поиск признаков жизни, было принято в марте 2020 года.

"С учетом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту "ЭкзоМарс" пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени", - сообщили тогда в Роскосмосе.

Стоит отметить, что первая часть миссии в 2016 году частично провалилась. Тогда удалось запустить орбитальный спутник, а вот аппарат для исследования марсианской поверхности "Скиапарелли" разбился при спуске.

Старт второй части тоже переносился – с 2018 года на лето 2020. В ходе этой миссии на Марс предполагается спустить марсоход "Розалинд Франклин" (Rosalind Franklin), оснащенный бурильным устройством, позволяющим проникать в подповерхностный слой Марса, а также миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни, размещенной в ультрачистой зоне.

"Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата "ЭкзоМарс", а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия. Я уверен, что меры, которые мы и наши европейские коллеги предпринимаем для успешной реализации проекта, будут оправданы и принесут исключительно положительные результаты при реализации миссии", - говорил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

К 2020 году все летное оборудование, необходимое для выполнения миссии, было интегрировано на космический аппарат. Посадочная платформа, получившая название "Казачок", полностью оснащена 13 научными приборами, а марсоход с установленными на нем девятью научными приборами успешно прошел заключительные термовакуумные испытания во Франции.

Обновленный график миссии "ЭкзоМарс" предусматривал запуск ровера и посадочной платформы в августе-сентябре 2022 года. Этот период был выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух "окон" (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждый.