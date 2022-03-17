Ректор СПбГУ: "Санкции – это наказание за нарушение, санкции сейчас вводит Россия"

Слово "санкции" в контексте действий иностранных государств в отношении России сейчас используется некорректно, считает ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

"Санкции – это правильные действия, это наказание за правонарушение. В этой ситуации санкции идут с нашей стороны, со стороны России. А в нашу сторону – это противоправные, незаконные действия", - провел лингвистический ликбез Кропачев для участников "Форума труда" в Санкт-Петербурге.

Впервые широкое распространение слово "санкции" в нынешнем значении получило в 2014 году. Тогда страны запада ввели ограничения на поставку ряда продуктов и товаров в Россию в ответ на вхождение Крыма в состав РФ. Ответные меры часто назывались "контрсанкциями". Также с подачи президента Путина стала расхожей фраза "ассиметричный ответ", то есть болезненные рестрикции, но не зеркальные (поскольку часто зеркальные ответные меры совершенно не являются чувствительными, например, накануне Министерство иностранных России запретило Джо Байдену и Хиллари Клинтон въезд в Россию и пригрозило блокировкой их российских счетов).