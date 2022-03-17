Проект в Грузии и Украине по патогенам летучих мышей начали накануне пандемии, - МО РФ

Работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси, заявили в Минобороны России.

Там отметили, что проект в Грузии и Украине по патогенам летучих мышей начали осенью 2019 года, накануне пандемии коронавируса. По данным ведомства, он велся под руководством США и начался в октябре 2019 года, передает РИА Новости.

Общие затраты Пентагона на реализацию этой программы на Украине и в Грузии составили 1,6 миллиона долларов. Большую часть из этих средств получила Украина как основной исполнитель.

Ранее сегодня представитель Минобороны сообщил, что США реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет.

7 марта начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По его словам, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch. Указывается, что работы ведутся по трем основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки. Второе — сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление — научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку.

По данным российских военных, Минздрав Украины 24 февраля поручил уничтожить находящиеся в лабораториях биоагенты, однако неясно, было ли выполнено это поручение в полном объеме.