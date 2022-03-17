Россия избежала технического дефолта: помог Сургутнефтегаз или Минфин США?

Минфин России осуществил выплаты купонного дохода по евробондам со сроком погашения в 2023 году на сумму $117,2 млн. После заморозки валютных счетов ЦБ и Правительства РФ вероятным шагом была выплата по евробондам в рублях, однако на Западе угрожали в таком случае установить долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт". И такого развития событий удалось избежать.

"Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет", - заявили в пресс-службе Правительства РФ.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что у государства есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств. Он добавил: "Заморозку валютных счетов Банка России и Правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований".

Позже о том, что "никаких дефолтов быть не может" заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правда, он упомянул, что любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог носить "исключительно искусственный характер", то есть версию неспособности страны расплатиться с долгами из-за заморозки счетов всё-таки допустил.

Между тем, конкретный механизм выплат остаётся неясен, указал экономист Андрей Паршев.

"Есть некие платёжные поручения, но на какие резервы они распространяются — это не совсем понятно. Не то на те, которые заблокированы, не то на какие-то, которые у нас есть, помимо них. Я так понимаю, что если это [платеж] не будет принято, тогда будем платить рублями, всё зачисляется на специальный рублёвый счёт, а там — хотите берите, хотите — не берите. Сейчас я бы попытался уточнить, о чём идёт речь. У нас есть резервы, которые не заблокированы, поэтому ничего тут такого страшного нет", — рассказал он Накануне.RU .

Уже даже появилась версия, что одним из возможных резервов, позволивших выкрутиться из сложной ситуации на этот раз, могла стать "кубышка" "Сургутнефтегаза", ликвидные активы которого в конце прошлого года в рублёвом эквиваленте достигали почти 4 трлн.

В любом случае, успешное погашение выплат по евробондам в валюте означает, что Минфин США разрешил провести платеж РФ в долларах в обход санкций, ранее объявленных им самим. И получается, что пока Евросоюз ведёт против России "тотальную экономическую войну", в Москве распечатывают разного рода кубышки, а Вашингтон подыгрывает этому.

"Насколько понимаю, наше руководство сейчас не хотело бы полного разрыва с мировой финансовой системой. Но также и мировая финансовая система не так уж сильно заинтересована в том, чтобы рвать все нити, связывающие нас с нею. Иначе нас гораздо раньше отключили бы от SWIFT. Причина понятна — прибыли за наш счёт финансируются, не надо обвинять в излишнем гуманизме иностранных финансистов, для них это потеря и поэтому, я думаю, они стараются смягчить всю эту ситуацию. Не знаю, насколько сторонники жёсткой линии пойдут на обострение, но есть старая истина, что купец любит мир и не любит войну. Ситуация решительного разрыва с мировой финансовой системой ещё не сложилась. Наше мнение тут менее весомо, именно с той стороны сохраняется заинтересованность в сохранении связей", — подчеркнул Андрей Паршев.