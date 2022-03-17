Россия избежала технического дефолта: помог Сургутнефтегаз или Минфин США?

17 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Росгвардия отразила атаку на Каховскую ГЭС

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Коллаж, золото, доллар, цены (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия избежала технического дефолта: помог Сургутнефтегаз или Минфин США?

Минфин России осуществил выплаты купонного дохода по евробондам со сроком погашения в 2023 году на сумму $117,2 млн. После заморозки валютных счетов ЦБ и Правительства РФ вероятным шагом была выплата по евробондам в рублях, однако на Западе угрожали в таком случае установить долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт". И такого развития событий удалось избежать.

"Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет", - заявили в пресс-службе Правительства РФ.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что у государства есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств. Он добавил: "Заморозку валютных счетов Банка России и Правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований".

Позже о том, что "никаких дефолтов быть не может" заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правда, он упомянул, что любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог носить "исключительно искусственный характер", то есть версию неспособности страны расплатиться с долгами из-за заморозки счетов всё-таки допустил.

Между тем, конкретный механизм выплат остаётся неясен, указал экономист Андрей Паршев.

"Есть некие платёжные поручения, но на какие резервы они распространяются — это не совсем понятно. Не то на те, которые заблокированы, не то на какие-то, которые у нас есть, помимо них. Я так понимаю, что если это [платеж] не будет принято, тогда будем платить рублями, всё зачисляется на специальный рублёвый счёт, а там — хотите берите, хотите — не берите. Сейчас я бы попытался уточнить, о чём идёт речь. У нас есть резервы, которые не заблокированы, поэтому ничего тут такого страшного нет", — рассказал он Накануне.RU .

Уже даже появилась версия, что одним из возможных резервов, позволивших выкрутиться из сложной ситуации на этот раз, могла стать "кубышка" "Сургутнефтегаза", ликвидные активы которого в конце прошлого года в рублёвом эквиваленте достигали почти 4 трлн.

В любом случае, успешное погашение выплат по евробондам в валюте означает, что Минфин США разрешил провести платеж РФ в долларах в обход санкций, ранее объявленных им самим. И получается, что пока Евросоюз ведёт против России "тотальную экономическую войну", в Москве распечатывают разного рода кубышки, а Вашингтон подыгрывает этому.

"Насколько понимаю, наше руководство сейчас не хотело бы полного разрыва с мировой финансовой системой. Но также и мировая финансовая система не так уж сильно заинтересована в том, чтобы рвать все нити, связывающие нас с нею. Иначе нас гораздо раньше отключили бы от SWIFT. Причина понятна — прибыли за наш счёт финансируются, не надо обвинять в излишнем гуманизме иностранных финансистов, для них это потеря и поэтому, я думаю, они стараются смягчить всю эту ситуацию. Не знаю, насколько сторонники жёсткой линии пойдут на обострение, но есть старая истина, что купец любит мир и не любит войну. Ситуация решительного разрыва с мировой финансовой системой ещё не сложилась. Наше мнение тут менее весомо, именно с той стороны сохраняется заинтересованность в сохранении связей", — подчеркнул Андрей Паршев.

Теги: дефолт, финансы, Паршев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.03.2022 12:32 Мск Минфин России расплатился по евробондам валютой


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети