Депутат Госдумы опроверг задержание за коррупцию генерала Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг информацию о, предположительно, задержании генерала Росгвардии, которого якобы уличили в коррупции на поставках ГСМ для участников спецоперации на Украине.

"Абсолютный фейк. Только что сам разговаривал с генералом", - написал Хинштейн в своём Telegram.

По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", высокопоставленного сотрудника Росгвардии якобы "взяли" в рамках расследования о хищении средств, выделенных на обеспечение войск, в том числе подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, горюче-смазочными материалами и продуктами питания.