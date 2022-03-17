Сергей Марков: НАТО может вступить в войну против России

Директор Института политических исследований Сергей Марков отмечает, что ситуация вокруг Украины "резко сдвигается в очень опасном направлении": в западных столицах всерьез обсуждается участие НАТО в конфликте. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Саммит НАТО назначен на 28 марта, когда и может быть принято решение о начале вступления НАТО в войну против России в той или иной форме, считает эксперт. Сейчас же они пытаются как можно сильнее задержать продвижение российской армии. И даже склоняются к возможному применению тактического ядерного оружия.

"Они считают, что очень опасно, что Путин может отдать приказ о применении стратегического ядерного оружия. Но надеются, что российские генералы в какой то момент не будут выполнять приказы Путина об использовании ядерного оружия. Мне все это кажется полным безумием. Но все это наша реальность. И ради чего США это делают? Ради поддержки абсолютно преступного режима. Безумие Байдена и безумие Вашингтона", - заключил Марков.

Вчера США приняли решение о больших поставках оружия Украине.