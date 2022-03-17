Сбой в работе WhatsApp не связан с блокировкой Instagram или Facebook, - Роскомнадзор

Работа мессенджера WhatsApp в России не ограничивается, а сбои в его работе наблюдаются по всему миру и не связаны с блокировкой в РФ соцсетей Facebook и Instagram, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов "Meta Platforms" (Facebook и Instagram)", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

Там добавили, что перебои в работе мессенджера наблюдаются, в том числе, в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов "Meta" в начале октября 2021 г., ответственность за которые взяла на себя сама компания.