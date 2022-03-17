В УГМК завершились соревнования по второму кейс-чемпионату среди сотрудников компании

Вторые корпоративные соревнования по решению актуальных для УГМК кейсов завершились победой сразу шести команд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. В этом году главной темой стала "охрана труда и промышленная безопасность" и лучшим в этом себя показало АО "Учалинский ГОК".

Кейс-чемпионат стартовал в конце декабря прошлого года. Из 304 индивидуальных заявок от сотрудников более чем 40 предприятий УГМК, было сформировано 76 команд по 4 участника. По итогам отборочного задания в финал вышли только девять, каждая из которых продемонстрировала свой подход к решению главной задачи.

Организаторы соревнований убеждены, что снижение уровня травматизма является одной из важнейших стратегических целей компании, а сам чемпионат - одной из форм поиска конкретных предложений и практик. Актуальность такого подхода к решению задач отмечают и сами сотрудники.

"Кейсы команд-победителей включали в себя предложения по внедрению автоматизированных систем контроля использования средств индивидуальной защиты, интеграцию модуля по охране труда в систему корпоративных коммуникаций, инициативы по повышению нематериальной заинтересованности в вопросах выбора безопасных приемов работы. Помимо реализации конкретных проектов важно отметить, что УГМК формирует культурную среду, в которой безопасность является безусловной ценностью, а ответственность за нее становится ориентиром в работе каждого конкретного сотрудника", - заявили в пресс-службе.

Награждение финалистов состоялось в Верхней Пышме. Второе место заняли сразу две команды - сборная работников АО "Уралмеханобр" и АО "Сухоложское Литье", третье - коллектив представителей ОАО "УГМК", АО "Уралэлектромедь" и АО "Челябинский цинковый завод".

Идеи победителей будут повсеместно реализованы на предприятиях УГМК. Так, команда АО "Учалинский ГОК" проанализировала причины травматизма на своем предприятии, определила инициативы, ведущие к снижению риска, составила дорожную карту и даже просчитала возможные затраты и риски. По итогу участники предложили использовать инструмент "Стандартная операционная процедура (СОП)", что поможет подготовить регламенты выполнения потенциально опасных работ, а также сделать эти регламенты обязательной частью обучения, введя подготовку и переподготовку кадров.